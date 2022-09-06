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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» не будет спортивного директора - это решение «Лукойла»

 
06 Сентября 2022 • 08:10 Комментировать

Новый владелец московского «Спартака» - компания «Лукойл» - не планирует назначать спортивного директора до зимы. Об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

Как стало известно источнику, эти обязанности в равной мере будут исполнять тренерский штаб, гендиректор Евгений Мележиков и технический координатор Артём Ребров.

22 августа «Лукойл» приобрел 100 процентов акций «Спартака». После оформления сделки Леонид Федун покинул «красно-белых». Он руководил московским клубом на протяжении 18 лет.

В текущем сезоне «Спартак» набрал 16 очков после восьми туров и занимает пятое место в таблице РПЛ.

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