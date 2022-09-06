Ветеран «Зенита»: «Спартак» сделал большую ошибку, отпустив Бакаева»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Борис Чухлов считает, что московский «Спартак» совершил большую ошибку, отпустив полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Ему тяжелее всех. Парень выходит, старается. «Спартак» сделал большую ошибку, что его отдал. Игрок - талантливый. Но в «Зените» у него как-то не получается», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

26-летний полузащитник перебрался в петербургский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года.

В текущем сезоне РПЛ хавбек провел восемь матчей, отметившись одним забитым мячом.