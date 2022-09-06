«Реал» и «Барселона» нацелились на игрока сборной России

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян попал в сферу интересов двух испанских топ-клубов. Согласно сведениям журналистов Sport.es, заполучить 19-летнего игрока в свои ряды хотят каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

Ранее сообщалось об интересе к Захаряну со стороны лондонского «Челси». «Пенсионеры» хотели подписать футболиста в летнее трансферное окно за 15 миллионов евро, однако сделка не состоялась.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Захарян принял участие в семи поединках, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.