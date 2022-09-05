Главным тренером «Локомотива» может снова стать Юрий Сёмин. О таком варианте рассказывает телеграм-канал «Это футбол, брат!».

По данным источника, на фоне неудовлетворительных результатов команды руководство «Локомотива» может уволить Александра Плутника, возглавляющего совет директоров. Президентом «железнодорожников» может стать Борис Ротенберг, а тренером – Юрий Сёмин.

«Локомотив» в своей истории трижды становился чемпионом России. Всякий раз «железнодорожники» завоёвывали золото под руководством Юрия Сёмина.

В последний раз Юрий Сёмин покидал «Локомотив» в 2020 году. Тогда его контракт с клубом истёк, и боссы решили довериться Марко Николичу.