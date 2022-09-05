Шалимов раскритиковал «Зенит» за игру против «Спартака»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов считается, что питерский «Зенит» не должен быть доволен футболом с такой реализацией, которую он показал на игре против «Спартака».

«Сколько моментов сегодня растранжирил «Зенит», и вот этот момент у Промеса на 93-й минуте. Получается, что «Спартак» мог сыграть вничью и спасти это очко. Хотя, глядя на игру, глядя на моменты, ход игры и концовку, которая была, что не имелось никакого натиска, конечно, «Зенит» сегодня заслуживал победы», - приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Игорь Шалимова назвал «Спартак» самым сильным соперником для «Зенита» в чемпионате России, однако посчитал, что многие игроки питерского клуба могли сыграть лучше, учитывая их уровень игры и трансферную стоимость.