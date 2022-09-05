Трошечкин оценил уровень судейства в чемпионате России

Полузащитник грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин оценил уровень судейской работы в элитном российском первенстве.

«Судейство – это отдельная тема. Понятно, что игрокам нужно повышать свой уровень. Но думаю, его всем надо повышать, и судьям тоже. К нам приезжают, рассказывают про какие-то моменты, разбираем их полтора часа, а потом… Бац! Вчера в игре «Динамо» - «Урал» пенальти не ставят, а нам – ставят. А потом в любом случае признают верным и то, и то. Найдут трактовку, объяснят какими-то правилами. Немножко непонятно», - приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Кроме того, Трошечкин отметил, что сейчас, ввиду появления системы VAR судьи стали брать на себя меньше ответственности, что, по мнению игрока, является неправильным подходом.

«С игры эпизода с пенальти я не видел. Но понимал, что этот эпизод не предполагал фола. Это было в углу, а я развернулся в этот момент на соперника, хотел держать игрока в штрафной. Но на повторе в перерыве, конечно… Подставился, но там не было контакта на пенальти. Судья другого мнения. Скорее всего, они это тоже какими-то правилами объяснят», - отметил полузащитник.