​Цорна наверняка уволят из «Локомотива» - источник

В «Локомотиве» начались перестановки, связанные с плохим стартом команды в новом сезоне. В понедельник клуб объявил об отставке Марвина Комппера из тренерского штаба. Теперь полноценным главным тренером «железнодорожников» стал Йозеф Циннабауэр.

Дальше – больше. Согласно данным «РБ Спорт», «Локомотив» наверняка уволит Томаса Цорна с должности спортивного директора клуба. Занять этот мост может Борис Ротенберг-младший.

Ранее Томас Цорн говорил о том, что он ощущает кредит доверия в московском клубе.

После восьми сыгранных туров «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.