Булыкин рассказал о шансах московского «Спартак» на победу в чемпионате

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о впечатлениях от гостевой победы «Зенита» в матче против «Спартака», который закончился победой «красно-белых» со счетом 2:1. Его слова приводит «Плеймейкер».

«У «Спартака» не получилось сотворить чудо. Хотя такая возможность была. В первом тайме один удар в створ – один гол. Красно-белые повели в счете. Такое случается в футболе. Но быстро пропустили после перерыв, не дотерпели. Получили второй мяч. «Зенит» был сильнее. Только фарт мог спасти хозяев. Согласитесь, питерцы создали уйму моментов. Если бы они реализовали хотя бы половину своих шансов, то выиграли бы с крупным счетом», - подчеркнул нападающий.

Булыкин также заявил, что «Спартак» надломился после гола Ловрена, а дальше гости «взяли заслуженно три очка».

Кроме того, Булыкин прокомментировал ожидания от игры в исполнении Квинси Промеса. «От Квинси всегда ждут яркой игры, но я бы сейчас его не критиковал. Матч на матч не приходится. Ничего страшного, бывает», - заявил Дмитрий в рамках интервью.

Кроме того, бывший футболист прокомментировал шансы «Спартака» не чемпионский титул. «Понятно, что сейчас конкурентов у «Зенита» не видно. Это главный претендент на золото. Но впереди 22 тура. Все бывает. Думаю, «Спартак» поборется с ЦСКА за второе место. Но не исключаю, что «красно-белые» еще навяжут конкуренцию «Зениту», - отметил Булыкин.