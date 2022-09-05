​В ЦСКА объяснили, почему Мухин был отзаявлен

На официальном сайте РПЛ появилась информация о том, что ЦСКА отзаявил 20-летнего полузащитника Максима Мухина. Ситуацию объяснил глава пресс-службы московского клуба Кирилл Брейдо.

«Это технический перенос футболиста из одного списка в другой, который невозможно провести без отзаявки», - написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Представитель ЦСКА сослался на регламент Фонбет Кубка России, согласно которому в составе команды на поле в одно время может находиться не более пяти игроков не из списка 3А. Перенос Мухина в другой список даёт тренерам ЦСКА больше возможностей в рамках формирования состава.

Ближайший матч ЦСКА проведёт 10 сентября – против «Краснодара» в чемпионате России.