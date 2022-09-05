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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РПЛ показала новый мяч фото

 
05 Сентября 2022 • 18:42 Комментировать

Пресс-служба Российской премьер-лиги показала новый мяч, который будет использоваться в матчах чемпионата. Фотография была опубликована в официальном телеграм-канале РПЛ.

Основной цвет мяча – белый. На нём можно заметить оранжевые фрагменты, которые будут делать мяч хорошо отличимым при игре в снег.

Мяч, как видим, изготовила компания Nike.

 

Ближайшие матчи Российской премьер-лиги пройдут 9, 10 и 11 сентября. Этот будут матчи девятого тура чемпионата. На текущий момент лидером РПЛ является «Зенит», который набрал 20 зачётных баллов. Дальше идут ЦСКА и «Краснодар», раздобывшие по 17 зачётных баллов.

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