Пресс-служба Российской премьер-лиги показала новый мяч, который будет использоваться в матчах чемпионата. Фотография была опубликована в официальном телеграм-канале РПЛ.

Основной цвет мяча – белый. На нём можно заметить оранжевые фрагменты, которые будут делать мяч хорошо отличимым при игре в снег.

Мяч, как видим, изготовила компания Nike.

Ближайшие матчи Российской премьер-лиги пройдут 9, 10 и 11 сентября. Этот будут матчи девятого тура чемпионата. На текущий момент лидером РПЛ является «Зенит», который набрал 20 зачётных баллов. Дальше идут ЦСКА и «Краснодар», раздобывшие по 17 зачётных баллов.