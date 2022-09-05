​РПЛ хочет взыскать 53 миллиона рублей с иностранных компаний

Российская премьер-лига не получила деньги в рамках сотрудничества с иностранными компаниями. Взыскать задолженности РПЛ собирается через суд. Иски были поданы в Арбитражный суд Москвы, о чём в пресс-службе лиги рассказали «Матч ТВ».

Общая сумма задолженности четырёх компаний перед РПЛ составляет 53,3 миллиона рублей. В лиге оценивают шансы на получение своих денег как высокие.

Добавим, что в чемпионате России сезона 2022/2023 было сыграно уже восемь туров. На вершине турнирной таблицы располагается «Зенит» (20 очков), который становился чемпионом страны в каждом из четырёх последних сезонов.