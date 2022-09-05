Бывший главный тренер «Терека» (ныне «Ахмат») и «Ростова» Анатолий Байдачный в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч восьмого тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:2).

- «Зенит» играл гораздо сильнее, чем «Спартак», – сказал Байдачный. – То, что спартаковцы повели в счёте, подействовало на питерцев только в положительную сторону. Они быстро забили во втором тайме два гола и дальше довели матч до логического конца – до своей победы. Я думаю, эта игра не составила «Зениту» большого труда.

- «Спартак» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном?

- Пока трудно определить. Но если он проигрывает «Зениту» всего 1:2, то, значит, он стал сильнее, потому что в прошлом году он проигрывал питерцам крупно. Всё покажет конец сезона – посмотрим, кто какое займёт место. Сейчас даже до середины чемпионата не дошли. У «Спартака» новое руководство, там многое по-новому, нужно им нужно время.