​Юрана в «Локомотиве» не будет, клуб не ищет тренера

«Локомотив» расстался с Марвином Комппером на фоне неудовлетворительных результатов команды, и теперь полноценным главным тренером команды стал Йозеф Циннбауэр. Между тем, в прессу просочились слухи о том, что московский клуб рассматривает кандидатуры Игоря Осинькина и Сергея Юрана.

Однако телеграм-канал «Инсайды от Карпа» утверждает, что «Локомотив» не ищет главного тренера. На текущий момент «железнодорожники» делают ставку на Йозефа Циннбауэра. Это означает, что Сергея Юрана в клубе не будет. Накануне этот специалист анонсировал своё назначение в одном из клубов Премьер-лиги.