​«Газпром» поможет «Томи» - Миллер

Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о готовности компании оказать помощь «Томи».

Напомним, что «Томь» не смогла получить лицензию на сезон 2022/2023. Как следствие, в настоящий момент клуб не выступает на профессиональном уровне.

«Газпром» готов помочь «Томи» вернуть профессиональный статус. Думаю, что «Томь» опять будет играть на высоком профессиональном уровне», - высказался Миллер, чьи слова приводит «ТАСС».

Отметим, что в Премьер-лиге «Томь» в последний раз выступала в сезоне 2016/2017. Тогда томичи заняли последнее место, набрав всего лишь 14 очков, и вылетели.