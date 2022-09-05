В «Спартаке» пока не будет спортивного директора – источник

На ближайшие месяцы компания «Лукойл», которая теперь владеет 100% акций «Спартака», не имеет планов по усилению спортивного блока. Вероятно, на должности спортивного директора в «Спартаке» никого не будет до зимы, пишет Metaratings. По данным источника, вопросы спортивного блока будут решать гендиректор Евгений Мележиков, технический директор Артём Ребров и тренерский штаб во главе с Гильермо Абаскалем.

Отмечается, что бюджет на трансферы компания «Лукойл» сможет пересмотреть только в начале 2023 календарного года.

«Спартак» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.