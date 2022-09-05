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​Сколько «Спартак» заплатил Урунову – названа сумма

 
05 Сентября 2022 • 14:51 Комментировать

Остон Урунов недавно расторг трудовое соглашение со «Спартаком» и подписал контракт с «Уралом». Как сообщает телеграм-канал «Спартак КБ Телега», «красно-белые» заплатили 21-летнему полузащитнику чуть более 150 тысяч евро. Речь идёт примерно о трёх месячных окладах Урунова по его контракту со «Спартаком».

Ранее Евгений Мележиков, генеральный директор «Спартака», говорил о том, что клубу в процессе переговоров с Остоном Уруновым удалось снизить сумму компенсации.

Как известно, Остон Урунов в «Спартаке» так и не заиграл. Теперь хавбек постарается реанимировать карьеру в «Урале».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Остон Урунов
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