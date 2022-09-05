Назван претендент на место президента «Спартака»

Первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин может занять место президента и председателя совета директоров московского «Спартака». Об этом рапортует «Матч ТВ».

Кроме того, сообщается, что нынешний генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков останется в клубе. Он сохранит свою должность.

В августе Леонид Федун сложил с себя полномочия владельца «Спартака» - 100 процентом акций клуба приобрел «Лукойл».

После восьми туров Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице. Во вчерашнем матче с «Зенитом» москвичи потерпели поражение со счетом 1:2.