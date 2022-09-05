Шалимов заявил, что у него нет предложений

Футбольный специалист Игорь Шалимов, недавно покинувший пост рулевого екатеринбургского «Урала», ответил на вопрос о возобновлении тренерской деятельности.

«Я пока отдыхаю. Предложений нет. Да и какие сейчас предложения - начало чемпионата. Хотя уже смен тренеров…» - передает слова наставника «Матч ТВ».

Напомним, что Шалимова уволили с поста главного тренера уральского коллектива в начале августа. Трудовое соглашение было досрочно расторгнуто из-за неудачного выступления команды на старте сезона.

По итогам восьми туров «Урал» набрал всего один балл и замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.