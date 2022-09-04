​Обыграв «Спартак», «Зенит» обновил рекорд в матчах с командами из Москвы

В главном поединке восьмого тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 2:1. Команда Сергея Семака вернулась на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги и попутно обновила свой рекорд. Так, «сине-бело-голубые» не проигрывали в 18 последних матчах чемпионата России против команд из Москвы. В рамках этой серии 13 матчей «Зенитом» были выиграны, а ещё 5 – завершились миром.

Если брать всю историю чемпионатов России, то более продолжительная серия без проигрышей от команд из Москвы была только у «Спартака». В своё время, в девяностых годах прошлого века, «красно-белые» отметились серией из 29 матчей чемпионата без поражений в дерби.

В следующий раз обновить рекорд «Зенит» сможет 17 сентября. В этот день команда Сергея Семака сыграет против «Динамо».