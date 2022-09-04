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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Юран анонсировал своё назначение в клубе РПЛ

 
04 Сентября 2022 • 19:46 Комментировать

Сергей Юран в августе покинул тренерское кресло в «Химках», и с тех пор команда проиграла пять матчей из пяти. В ближайшее время специалист получит работу в одном из клубов Российской премьер-лиги. Своё назначение Юран анонсировал сам.

«Скоро обо всём узнаете. Это клуб РПЛ», - рассказал Юран представителям средств массовой информации.

Ранее в прессе проскакивали слухи о возможном назначении Сергея Юрана тренером «Локомотива». Московский клуб плохо начал новый чемпионат, выиграв только два из восьми прошедших матчей. В воскресенье «железнодорожники» на своём поле уступили «Ахмату» - 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран
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