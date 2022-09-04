​Чалову жаль, что Захарян не уехал в «Челси»

«Челси» в летнее трансферное окно проявлял интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну. Впрочем, сделка не была осуществлена из-за проблем с оплатой трансфера в условиях существующих санкций.

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов, который в своё время мог уехать в «Кристал Пэлас», высказался о несостоявшемся трансфере Арсена Захаряна.

«Очень жаль, что у него не получилось перейти. Ему желаю только удачи, работать и продолжать тот футбол, в который он умеет играть. Только удачи», - высказался Чалов, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

19-летний Арсен Захарян специалистами авторитетного портала transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.