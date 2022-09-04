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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федотов хочет пару подарков от Деда Мороза на трансферном рынке

 
04 Сентября 2022 • 18:27 Комментировать

После гостевой победы над «Крыльями Советов» со счётом 1:0 рулевой ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, планирует ли клуб новые подписания до закрытия летнего трансферного окна в России.

Опираясь на топ-лиги, Федотов отметил, что в последние часы трансферных окон происходят самые хорошие сделки. Наставник московской команды дал понять, что ещё хотел бы получить усиление.

«Новый год далеко, но хотелось бы, чтобы Дед Мороз ещё пару подарков преподнёс», - высказался Федотов на пресс-конференции.

Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 10 сентября. Команда Владимира Федотова будет принимать «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Трансферы футбола - лето 2022
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окончен Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва 3.05 3.65 2.25
окончен Локомотив Москва 1:2 Ахмат 2.30 3.45 3.10
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