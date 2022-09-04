Бывший вратарь московского ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

- Это будет фактически матч за выход на промежуточное первое место. «Спартак» набрал хороший ход, у команды появилась уверенность после ряда победных матчей. Но «Зенит» есть «Зенит». В питерском клубе очень хороший состав и тренерский штаб. Естественно, «Спартак» даст бой. На мой взгляд, у него сейчас хороший ажиотаж в команде и вокруг неё. Однако «Зенит» тоже играет ровно, без провалов и свои очки набирает. Мне кажется, питерский клуб выглядит более мощно, организованно и структурированно. В нынешней тактике спартаковцев тренерский штаб зенитовцев может найти болевые точки, хотя я не могу сказать, что «Зенит» является фаворитом и однозначно победит. Так что посмотрим, чем закончится этот матч. Будет очень интересно посмотреть на игру двух ведущих команд нашего чемпионата.