​Андрей Мостовой рассказал об интересе к нему из Испании

24-летний форвард «Зенита» Андрей Мостовой высказался об интересе к нему со стороны клуба из Испании.

«Как-то ко мне подходил Владислав Николаевич Радимов - он же раньше играл в Испании. Говорил, что какой-то клуб интересовался мной, что я в шорт-листе», - высказался Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Андрей Мостовой не стал называть имя клуба, который проявлял к нему интерес. Футболист «Зенита» отметил лишь, что речь идёт о середняке чемпионата Испании.

В сезоне 2022/2023 Андрей Мостовой провёл в Российской премьер-лиге семь матчей и забил три гола – «Крыльям Советов» (дубль) и «Уралу».