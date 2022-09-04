​«Зенит» вошёл в список из 11 клубов Европы с наибольшим числом просмотров в TikTok

Только 11 футбольных клубов могут похвастаться достижением отметки в 1 миллиард просмотров в популярном приложении TikTok. В этом списке, который собрал DeporFinanzas, находится и чемпион России последних лет в лице питерского «Зенита».

«Зенит» составил компанию грандам европейского футбола – «ПСЖ», «Барселоне», «Реалу», «Манчестер Юнайтед», «Аяксу», «Ювентусу», «Ливерпулю», «Манчестер Сити», «Баварии» и «Челси».

Ближайший матч «Зенит» проведёт в воскресенье вечером. Команда Сергея Семака сыграет в гостях у «Спартака». Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.