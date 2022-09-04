Кавазашвили: «Скоро Тедеско будет умолять, чтобы взяли обратно в «Спартак»

Экс-вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о провальном выступлении «РБ Лейпцига» на старте сезона в немецкой Бундеслиге. Напомним, что команду возглавляет экс-главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.

«Тедеско поступил как ублюдок, когда поддержал отстранение российских клубов от еврокубков. Скоро его выгонят, и он будет умолять, чтобы взяли обратно в «Спартак», - приводятся слова ветерана на страницах Sport24.

Под руководством Тедеско «РБ Лейпциг» показал худший свой старт в чемпионате Германии. После пяти проведенных туров «быки» набрали пять баллов и занимают лишь 11-е место в турнирной таблице. В последнем поединке команда потерпела разгромное поражение от франкфуртского «Айнтрахта» со счетом 0:4.