Раскрыта зарплата капитана сборной Израиля в «Динамо»

Раскрыты некоторые финансовые детали трансфера израильского защитника Эли Даса в московское «Динамо». Стал известен размер заработной платы, которую игрок будет получать в стане «бело-голубых».

Согласно сведениям Sport5, российский клуб будет платить 29-летнему капитану сборной Израиля 1,1 миллиона евро в год. Ожидается, что Даса прилетит в Москву 4 сентября. Он пройдет медицинское обследование и подпишет трудовое соглашение.

Последние несколько сезонов Эли провел в чемпионате Голландии за «Витесс». В прошлой кампании он сыграл 46 матчей, забил гол и отдал 13 ассистов. В июле он стал свободным агентом.