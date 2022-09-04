Лаксальт рассказал, когда вернётся в состав «Динамо»

Уругвайский легионер московского «Динамо» Диего Лаксальт, который сейчас находится в клубном лазарете, рассказал, когда сможет вернуться на футбольное поле.

«Когда оправлюсь от травмы? Думаю, что это произойдет на этой неделе. Готов ли сыграть с «Сочи»? Надеюсь!» - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 29-летний защитник поучаствовал в двух матчах.

Поединок девятого тура «Сочи» - «Динамо» пройдет в пятницу, 9 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

По итогам восьми туров «бело-голубые» занимают третье место в таблице РПЛ.