Павлюченко: «Уровень у Захаряна не тот, он не потянул бы «Челси»

Экс-форвард сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о сорвавшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Уровень у Захаряна не тот, пока он не потянул бы АПЛ и «Челси». Но желаю ему попасть туда. Если будет так продолжать, то через пару лет можно спокойно ехать», - передает слова Павлюченко «Чемпионат».

Контракт 19-летнего полузащитника с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России Захарян отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.