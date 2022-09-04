Маричаль оценил свой дебют за «Динамо»

Уругваец Николас Маричаль, пополнивший ряды московского «Динамо» в летнее трансферное окно, поделился мнением о своем дебюте за столичный клуб. Защитник принял участие в матче восьмого тура Премьер-лиги против екатеринбургского «Урала» (2:1).

«Рад дебютировать за «Динамо». Очень хорошо, что мы выиграли матч, поэтому эмоции только положительные. Я доволен своим дебютом», - приводятся слова Маричаля на страницах «Чемпионата».

«Динамо» купило 21-летнего защитника у «Насьоналя» за 4,2 миллиона евро. «Бело-голубые» заключили с игроком пятилетнее трудовое соглашение.

В следующем туре «бело-голубые» на выезде сыграют против «Сочи».