Захарян - о трансфере в «Челси»: «Надеюсь, зимой всё получится»

Воспитанник московского «Динамо» Арсен Захарян высказался о несостоявшемся трансфере в лондонский «Челси». Сделка не была оформлена из-за возникших трудностей с переводом денежных средств.

«Все будем согласовывать с клубом. «Челси» должен сделать трансфер. Я надеюсь, что зимой все получится», - приводятся слова 19-летнего полузащитника на страницах «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что трансфер Захаряна обойдется «пенсионерам» в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Арсен провел семь поединков, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2024 года.