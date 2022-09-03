​Паоло Фернандес вместо «Спартака» может перейти в другой клуб РПЛ

Атакующий полузащитник Паоло Фернандес, как оказалось, имеет в России не один вариант продолжения карьеры. 24-летним атакующим полузащитником интересуется «Спартака», но переговоры проходят тяжело. По словам агента Фернандеса Альберта Ботинеса, «Волос» не хочет продавать хавбека «Спартаку» из-за фигуры Гильермо Абаскаля, в своё время работавшего в греческом клубе. Ботинес отметил, что Фернандес может оказаться в Грозном.

«Они предпочитают попытаться продать Паоло в «Ахмат». С этим клубом также ведутся переговоры», - слова Ботинеса передаёт «РБ Спорт».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Паоло Фернандеса в 600 тысяч евро.