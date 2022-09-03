​«Волос» не хочет продавать Фернандеса в «Спартак» - всё из-за Абаскаля

На радаре «Спартака» находится атакующий полузащитник Паоло Фернандес из греческого «Волоса». Впрочем, переговоры между клубами проходят очень тяжело.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не готов платить 1,5 миллиона евро, которые за Фернандеса якобы запрашивает «Волос». Теперь же подробностями о ситуации поделился агент Альберт Ботинес, который работает с 24-летним испанским футболистом.

«Они не хотят продавать Фернандеса в «Спартак» из-за Абаскаля. В своё время клуб плохо закончил сезон после его ухода», - высказался агент, слова которого приводит «РБ Спорт».

Отметим, что Гильермо Абаскаль работал в «Волосе» с июля по декабрь 2021 года.