Измайлов: «Переломили ход игры»

В матче восьмого тура российской Премьер-лиги «Пари НН» принимал дома «Факел» из Воронежа, добившись уверенной победы. Она получилась волевой- нижегородцы пропустили первыми, но затем забили три мяча. Этим очень доволен Равиль Измайлов, генеральный директор клуба. Он прокомментировал успех подопечных.

- Не знаю, почему мы первые таймы всегда проигрываем. Боремся с этим, тренерский штаб работает над этим. Слава богу, выигрываем вторые таймы! Будем исправлять этот аспект, а то никаких нервов не хватит на такие матчи, - цитирует управляющщего новостное агентство ТАСС.

В следующем туре «Пари НН» сыграет в гостях с «Ахматом».