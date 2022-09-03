​Норманна не исключат из сборной Норвегии за переход в «Динамо» - тренер

В ближайшее время Матиас Норманн возобновит выступления в России. Вот-вот о трансфере 26-летнего норвежского полузащитника должно объявить «Динамо».

Наставник сборной Норвегии Столе Сольбаккен не собирается исключать Матиаса Норманна из команды из-за его решения продолжить играть в России.

«Мы обсудим ситуацию, но ограничений для игроков из российских клубов нет. Это не случай для исключения Норманна из сборной», - сказал Сольбаккен VG.

В настоящий момент права на Матиаса Норманна принадлежат «Ростову». В прошлом сезоне норвежец выступал за английский «Норвич» на правах аренды.