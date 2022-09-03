Василенко: «Такую игру отпускать очень стыдно»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Пари НН» (1:3).

- Сейчас сложно сказать, почему и что произошло. Это, понятно, эмоции. Мы вот так… такую игру отпускать очень стыдно, на самом деле. 1:3 - это не та вообще история, на которую мы рассчитывали.

- Команда пока без побед, при этом очень симпатичный футбол показывает, особенно в первых таймах. Насколько отсутствие побед давит на игроков, на вас лично?

- Мы стараемся сделать все, чтобы на игроков это не давило, потому что если они начнут грузиться и переживать по этому поводу, то мы тогда не сдвинемся, потому что это очень тяжело. Знаете, духом главное не упасть, потому что физически ты можешь встать, а духом упадешь - будет очень тяжело. Но я считаю, что у нас собраны мужчины, которые с этим должны справиться. У нас все получится, надо просто перемолоть, сконцентрироваться больше на том, чтобы у нас получалось.