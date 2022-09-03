​Павлюченко назвал интерес «Челси» к Захаряну «байками»

Роман Павлюченко, который в своё время выступал в Англии за «Тоттенхэм», не верит в реальный интерес «Челси» к динамовцу Арсену Захаряну.

«Арсен - талантливый игрок, но, мне кажется, это байки. Цену набивали, агенты работают», - поделился Павлюченко своим мнением. Слова экс-игрока сборной России приводит «Чемпионат».

По словам Павлюченко, представители его поколения в своё время смогли поехать в Англию лишь после того, как они проявили себя на чемпионате Европы. Как известно, в 2008 году сборная России добралась до полуфинала континентального форума.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси» не состоялся только из-за проблем с оплатой в условиях санкций.