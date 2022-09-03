«Пари НН» выиграл 6 вторых таймов, Галактионов объяснил феномен

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Факелом» (3:1).

- Что происходит в перерывах матчей в раздевалках? Потому что не в первый раз уже вы переворачиваете ход игры во втором тайме.

- Иногда надо внести тактические корректировки, иногда надо заменить игрока, а иногда надо в глаза посмотреть. Разное управление. Сегодня определенные изменения сделали, и это принесло результат.

- Почему в первом тайме такая игра была, всего лишь один удар? Потому что матч был таким обоюдоострым.

- Мы начали очень инертно. Я думаю, что это связано с Кубком, эмоциональный всплеск произошел, выплеск, точнее. Хотя были определенные изменения сделаны в стартовом составе, думаю, в этом случае этой страсти немного не хватило. В первом тайме мы нацеливали нашу команду… Естественно, каждую игру так нельзя играть, я имею в виду энергозатраты, потому что силы и эмоции выплескиваются. Второй тайм остался полностью за нами, поэтому мы очень довольны.