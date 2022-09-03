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Воронеж опять не выигрывает: Дубль Калинского с пенальти принёс «Пари НН» волевую победу над «Факелом»

 
03 Сентября 2022 • 16:59 Комментировать
Пари НН
3:1
Факел
окончен

Заждавшийся своей первой победы в сезоне «Факел» пытался найти таковую в Нижнем Новгороде.

Протокол игры  
Пари НН3:1Факел
  5'Максимов Максим (0:1)
(1:1) Калинский Николай66'  
(2:1) Калинский Николай73'  
(3:1) Милсон90'  
Гойло НикитаМасоэро ЛукасГоцук КириллАгапов Илья  36'Стоцкий ДмитрийЮлдошев Иброгимхалил  50' 61' (Каккоев Никита ( 61') Шарипов Альберт  44' 46' (Милсон ( 46'  89') Майга Мамаду 61' (Кротов Вячеслав ( 61') Калинский НиколайРыбчинский Дмитрий 79' (Набиуллин Эльмир ( 79') Сулейманов Тимур
Запасные: Корнюшин ДаниилБерковский ИльяЖигулёв ИльяАнисимов АртурНигматуллин АртурПенчиков ДаниилАлександров ВикторШильцов Константин
Свинов ИльяМорозов ЕвгенийСуслов КириллСмирнов МихаилАльшин Ильнур 68' (Гонгадзе Георгий ( 68') Шляков ЕвгенийМендель Андрей  78'Дмитриев Олег 79' (Шаваев Алихан ( 79') Акбашев Роман 79' (Ивахнов Матвей ( 79') Максимов Максим 68' (Магаль Руслан ( 68'  82') Аппаев Хызыр
Запасные: Дашаев АсланЧеров ВасилийГородовой АлексейЕршов НикитаБрызгалов СергейМастерной ВладиславКвеквескири ИраклийЧерняков Даниил
03 сентября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

В середине рабочей недели прошли кубковые матчи, и «Факел» с «Пари НН» закончили их с разными результатами. Если нижегородцы выиграли у себя дома у «Локомотива», то воронежцы неудачно съездили к «Зениту». Впрочем, даже ничьей от «факелоносцев» на «Газпром Арене» мало кто ожидал. Другое дело – выезд к «Пари НН». Да, в семи стартовых турах подопечные Олега Василенко не разжились ни одной победой, но команда Михаила Галактионова не особо ушла вперёд в этом плане от «Факела» – «Нижний» имел в активе только одну викторию, над «Уралом».

Первый тайм, в особенности его начало, оказался удачным для гостей. Шляков получил заброс впереди на правом фланге, не дал обокрасть себя Юлдошеву и выкатил пас от лицевой в среднюю часть штрафной Максимову, с чьим ударом в дальний угол не справился Гойло, хотя мяча вратарь хозяев коснулся (0:1). «Нижний» попробовал быстро ответить, но смотревшийся опасным удар Калинского был скорректирован, и мяч пролетел рядом с девяткой. В свою очередь, воронежцы вскоре едва не укрупнили счёт в свою пользу. Аппаев навесил слева к одиннадцатиметровой отметке, где стремившийся к дублю Максимов головой пробил под перекладину, и мяч потащил Гойло.

Хозяева больше атаковали, не создавая острых ситуаций с игры. Калинский славится исполнением штрафных – порой это было перспективно, однако нерезультативно. Такое продолжалось большую часть первого тайма, а потом перекинулось и на тайм второй. Но в районе часа игры волжане были вознаграждены за старание. Кротов, выйдя на замену, прорвался по правому полуфлангу и прострелил, а мяч срикошетил от ноги подкатившегося Менделя ему же в руку. Судья поставил пенальти и не изменил своего решения после консультаций с видеоассистентами. Интересно, что в первом тайме мяч уже попадал в руку Менделя, тогда был назначен штрафной.

Исполнять одиннадцатиметровый прогнозируемо вызвался Калинский. Штатный исполнитель нижегородских стандартов перемудрил Свинова и отправил мяч с точки в пустой левый угол (1:1). Не стоило забывать и про другую замену Галактионова – в перерыве он выпустил Милсона. Когда счёт сравнялся, Милсон замутил дриблинг в чужой штрафной, который был оборван защитником гостей, но это было предупреждением для воронежцев, которые ему не вняли. Спустя считанные минуты Фелисиу Мендеш Жоау (то есть Милсон) оказался уронен в штрафной соперника Шляковым. Второй пенальти Калинский реализовал по подобию первого (2:1).

Гости чуть не получили в свой адрес третий пенальти – во время подачи хозяйского углового Морозов толкнул в спину и завалил на газон Сулейманова. Но Кирилл Левников решил пожалеть «Факел» в этом случае. Не организовав предпосылок для ухода от поражения, напрочь проваливший второй тайм воронежский клуб остался на четырнадцатом месте. Более того, на шестой компенсированной минуте Милсон выскочил один на один со Свиновым, обвёл его и поразил правый угол (3:1).

У команды Олега Василенко по-прежнему нет ни одной победы, хотя она сыграла уже восемь матчей. А у «Пари НН» теперь две виктории и девять очков, что на пять больше, чем у «Факела».

Кирилл Иванцов

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