​Погребняк: «Захарян ещё не готов играть за «Челси»

В летнее трансферное окно «Челси» проявлял интерес к Арсену Захаряну, но сделка не состоялась. Комментарий по поводу этой ситуации дал бывший игрок сборной России Павел Погребняк.

«Очевидно, что на сегодняшний день Арсен не готов играть за «Челси», - высказался Погребняк, слова которого приводит «Чемпионат».

Погребняк отметил, что «Челси» часто покупает молодых игроков, а затем отправляет их в аренды. Павел считает, что так было бы и с Захаряном.

По словам Погребняка, Захаряну нужно прогрессировать, чтобы выйти на уровень Английской премьер-лиги. Экс-игрок «Рединга» пожелал, чтобы Арсен в какой-то момент карьеры всё же оказался в Англии.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 19-летнего Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.