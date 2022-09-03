«Пари НН» перевернул ход матча с «Факелом» благодаря двум пенальти

В середине второго тайма матча восьмого тура Премьер-лиги между «Пари НН» и «Факелом» был забит второй мяч. Чуть больше часа вела команда из Воронежа после раннего гола Максима Максимова.

Андрей Мендель сыграл рукой у своих ворот в подкате. Можно бесконечно спорить, был пенальти или нет, но арбитр в итоге указал перстом на 11-метровую отметку. Николай Калинский подошел к мячу и пробил в левую от себя девятку. Вскоре Евгений Шляков грубо сыграл - снова пенальти. Калинский еще раз пробил в левый угол, но уже низом - 2:1.

«Пари НН» с 9 очками выходит на восьмое место, у «Факела» 4 очка и 14-е место.