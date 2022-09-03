Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России, обладатель Кубка УЕФА Ролан Гусев в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению рассказал о том, что не против сыграть за «армейцев» в матче ветеранов.

- Я не смотрел матч ветеранов «Спартака» и «Зенита», мне трудно комментировать…

- РФС заявил, что создаст «Лигу легенд», у вас есть интерес поиграть в этом турнире?

- Ой, я не могу сейчас сказать однозначно. Но если время не будет совпадать с работой, то почему нет? Конечно, можно будет, — сказал Гусев.

Вчера, 2 сентября, в Москве состоялся уже второй матч между ветеранами «Спартака» и «Зенита», в котором победу праздновали «красно-белые». Первая встреча между командами завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зенита».