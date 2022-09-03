​В переговорах «Спартака» по Фернандесу прогресса нет – агент

«Спартак» рассчитывает до закрытия трансферного окна в России пополнить состав атакующим хавбеком Паоло Фернандесом. Испанец в настоящий момент выступает за «Волос». Впрочем, подвижек в переговорном процессе пока нет. Об этом рассказал агент Альберт Ботинес.

«В переговорах между клубами по-прежнему нет никакого прогресса. Ситуация сложная, но «Волос» вряд ли согласится снизить цену», - высказался Ботинес, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков говорил, что клуб хочет обсуждать рыночную стоимость Паоло Фернандеса, а не пожелания руководителей «Волоса».

Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что «Волос» хочет получить за Паоло Фернандеса 1,5 миллиона евро. «Спартак» такие условия не устраивают.

Отметим, что эксперты портала transfermarkt оценивают 24-летнего Паоло Фернандеса в 600 тысяч евро.