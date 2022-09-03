​Мостовой – о матче легенд «Спартака» и «Зенита»: «Не смотрел, мне было неинтересно»

Александр Мостовой не смотрел ответный матч между командами легенд «Спартака» и «Зенита». Игра состоялась в пятницу на «Открытие Арене» и завершилась волевой победой «красно-белых» со счётом 2:1.

«Матч легенд я не смотрел по понятным для меня причинам. Мне было неинтересно, исходя из того, как всё это развивалось», - высказался Мостовой для «Чемпионата». Бывший игрок «Сельты» отметил, что приглашения на матч он не получал.

Также Мостовой отметил плохую форму многих участников матча легенд.

«Многие в плохой форме: они выходят и сидят на лавке. Чтобы сидеть на лавке и выйти на 5–10 минут, хорошую форму иметь не надо», - отметил Мостовой.

Напомним, что в июле легенды «Зенита» обыграли «Спартак» на поле стадиона «Петровский» со счётом 2:0.

Добавим, что в воскресенье на «Открытие Арене» сыграют уже основные команды «Спартака» и «Зенита». Это будет матч восьмого тура Российской премьер-лиги.