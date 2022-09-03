«Факел» забил уже на пятой минуте матча в Нижнем Новгороде

В восьмом туре Премьер-лиги «Пари НН» играет против «Факела» и уже на пятой минуте оказался в роли догоняющего. Максим Максимов получил мяч после неудачного подката со стороны защитника и на силу пробил под рукой вратаря нижегородцев. Счёт открыт.

На эту минуту коллектив из Воронежа набирает семь очков и уходит с 14-го места, куда перемещается его сегодняшний соперник, у которого в активе шесть баллов. добавим, что «Факел» еще не побеждал в дебютном для себя сезоне Премьер-лиги. У его соперника одна виктория.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.