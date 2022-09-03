​Бояринцев предлагает решать проблему с Fan ID через Путина

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев согласен с тем, что на российских стадионах в настоящий момент не хватает активных фанатов. Связано это с внедрением Fan ID – фанаты бойкотируют матчи, желая добиться отмены закона.

По мнению Бояринцева, решить проблему можно через президента России Владимира Путина, как ранее предлагал Андрей Аршавин.

«Владимир Владимирович любит спорт, и думаю, что решить вопрос с Fan ID через него возможно. Если к нему обратятся, то он не откажет», - высказался Бояринцев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Система Fan ID предусматривает посещение футбольных матчей только по паспорту болельщика. Активные фанаты многих клубов видят в этом шаге попытку властей осуществлять тотальный контроль за фанатским движением.