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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев: «Захарян может усилить европейский гранд»

 
03 Сентября 2022 • 11:58 Комментировать

Экс-полузащитник столичного «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о возможном переезде воспитанника московского «Динамо» Арсена Захаряна в европейский клуб. В летнее трансферное окно сообщалось об интересе к 19-летнему игроку со стороны лондонского «Челси».

«Захарян в любом случае хочет в серьезный европейский клуб. Может, это будет не «Челси». Уверен, он может усилить какой-то европейский гранд», - приводит слова Бояринцева «Спорт-экспресс».

Ранее в прессе писали и готовности «Челси» заплатить за Захаряна 15 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата России Арсен сыграл шесть матчей, забил гол и отдал два ассиста. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Денис Бояринцев Арсен Захарян
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