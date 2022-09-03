Бояринцев: «Захарян может усилить европейский гранд»

Экс-полузащитник столичного «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о возможном переезде воспитанника московского «Динамо» Арсена Захаряна в европейский клуб. В летнее трансферное окно сообщалось об интересе к 19-летнему игроку со стороны лондонского «Челси».

«Захарян в любом случае хочет в серьезный европейский клуб. Может, это будет не «Челси». Уверен, он может усилить какой-то европейский гранд», - приводит слова Бояринцева «Спорт-экспресс».

Ранее в прессе писали и готовности «Челси» заплатить за Захаряна 15 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата России Арсен сыграл шесть матчей, забил гол и отдал два ассиста. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2024 года.