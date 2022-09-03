Романцев ответил на вопрос о возобновлении карьеры

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос о возможном возобновлении тренерской деятельности. Ходили слухи, что специалисту предлагали занять пост рулевого подмосковных «Химок».

«Мне не предлагали возглавить «Химки». Возвращаться к тренерской деятельности не собираюсь», - передает слова Романцева «Чемпионат».

Напомним, что накануне было объявлено о назначении Спартака Гониева главным тренером «Химок».

По итогам семи туров Премьер-лиги подмосковный коллектив занимает 11-е место в турнирной таблице. Следующий матч «Химки» проведут на выезде с «Оренбургом» 3 сентября.