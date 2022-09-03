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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев ответил на вопрос о возобновлении карьеры

 
03 Сентября 2022 • 10:27 Комментировать (1)

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос о возможном возобновлении тренерской деятельности. Ходили слухи, что специалисту предлагали занять пост рулевого подмосковных «Химок».

«Мне не предлагали возглавить «Химки». Возвращаться к тренерской деятельности не собираюсь», - передает слова Романцева «Чемпионат».

Напомним, что накануне было объявлено о назначении Спартака Гониева главным тренером «Химок».

По итогам семи туров Премьер-лиги подмосковный коллектив занимает 11-е место в турнирной таблице. Следующий матч «Химки» проведут на выезде с «Оренбургом» 3 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Романцев
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Комментарии (1)
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rac531
03 Сентября 2022 в 10:35
Наворовался на "Спартак"е - денег зватает)
Пей спокойно, Олег Иваныча
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03.09  13:00 Оренбург ... Химки
03.09  15:00 Пари НН ... Факел
03.09  18:30 Краснодар ... Сочи 2.70 3.65 2.45
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