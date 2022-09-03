«Краснодар» усилится игроком из Португалии

Ангольский полузащитник Баши, выступающий в чемпионате Португалии за «Шавиш», близок к переезду в Российскую премьер-лигу. По сообщениям «Чемпионата», новым местом работы футболиста станет «Краснодар».

Российский клуб провел переговоры с Баши и договорился об условиях сотрудничества. Сейчас «быки» согласовывают последние детали сделки с представителями «Шавиша».

После семи туров краснодарская команда набрала 14 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч «быки» проведут против «Сочи» сегодня, 3 сентября.