Широков: «Захарян пока не перерос уровень РПЛ»

Известный в прошлом футболист Роман Широков, поигравший за многие российские клубы, поделился мнением об интересе лондонского «Челси» к 19-летнему воспитаннику московского «Динамо» Арсену Захаряу.

«Он пока не перерос уровень РПЛ. Если будет чувствовать в себе силы, то в следующий раз надо ехать. Тут вопрос ещё в «Динамо», их интересы тоже надо учитывать», - поведал Широков в интервью корреспонденту «Чемпионата».

В летнее трансферное окно сообщалось о заинтересованности «пенсионеров» к Захаряну. Лондонский клуб был готов заплатить за переход полузащитника 15 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ Арсен провел шесть матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2024 года.